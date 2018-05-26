Соревнования по забегу на трамплин прошли в Пермском крае

Забег на трамплин Red Bull 400 прошел в Чайковском в Пермском крае. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем порталу iz.ru в субботу, 26 мая.

Участники соревнований пробежали дистанцию 400 м, взобравшись на горнолыжный трамплин под средним уклоном в 35 градусов.

В мужском зачете победу с рекордом трассы (3.31.27) одержал Андрей Шкляев из поселка Шаркан (Удмуртия), почти на девять секунд опередивший занявшего второе место Данила Пономарева из Перми. Бронза у Евгения Маркова (Петрокаменское, Свердловская область).

Екатерина Митяева стала триумфатором в женском зачете, также с рекордом (4.22.52). Ее отрыв от серебряного призера Натальи Тихоновой из Магнитогорска составил полминуты. Третье место досталось Марии Суетиной из Екатеринбурга.

Смешанная эстафета завершилась победой пермяков Runners. На 13 секунд от них отстала команда Milado (Ижевск). Хозяева соревнований «Газпром Трансгаз Чайковский» — на третьем месте.

Рекордным для России стало число участников соревнований. В них приняли участие 605 человек — 350 мужчин, 115 женщин и 35 команд по четыре человека в смешанной эстафете.

Турнир ранее проводился в 2017 году. В 2018 году запланированы 17 этапов в Финляндии, США (дважды), Японии, Казахстане, России (дважды), Норвегии, Италии, Канаде, Франции, Германии, Словакии, Польше, Австрии, Словении, Швейцарии.