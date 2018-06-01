Инсценировка убийства публициста Аркадия Бабченко выглядит до того нелепо, что даже после всех разъяснений от главы СБУ и генпрокурора Украины недоумений и вопросов остается гораздо больше, чем ответов. Никаких не то что доказательств, но даже ясных намеков на доказательства причастности ко всему этому российских спецслужб предъявлено не было, зато обвинения шли только в сторону Москвы. А горделивый тон украинских чиновников, якобы сумевших провести успешную спецоперацию, ярко контрастирует с общим ощущением, что они сели в лужу, подставив всех, кого только можно. Не сомневаюсь, что вскоре и их обвинят в работе на Кремль, ведь очевидно, что всё произошедшее приносит немалую пользу российской политике и наносит немалый вред украинской.

В России заявили, что убийство Бабченко — провокация Украины. Именно это и подтвердили высокие чиновники на своей пресс-конференции — да, это сознательная провокация, организованная СБУ. Более суток все западные СМИ обвиняли Москву в очередном «устранении оппозиционного журналиста», а потом Киев сам подтвердил, что правильной является именно версия Москвы. Как после этого доверять официальной информации с Украины? И если Россия оказалась права в этот раз, разве трудно предположить, что также было и в других случаях? Киев выставил дураками всех, кто воевал на его стороне в информационных баталиях — и на Западе, и в России, и внутри своей страны. При этом никаких толковых разъяснений, почему ради «предотвращения теракта» пришлось пойти на эту инсценировку и как она помогла раскрытию преступного заговора, дано так и не было.

Самое странное в этой истории то, что президент, глава правительства и министр иностранных дел Украины знали об инсценировке. Своими заявлениями с обвинением России они сделали себя центральными участниками разыгранной комедии, и теперь им будет очень неловко оправдываться за это перед международным сообществом. Они сознательно обманывали зарубежных коллег, причем на самом высоком уровне, — в том числе заявлением на заседании Совбеза ООН.

Любая следующая информация из Киева с обвинениями в адрес России будет восприниматься с большой оглядкой даже самыми дружественно настроенными к нему силами. Это огромный удар по репутации Украины в целом и конкретно по нынешнему ее руководству, и так теряющему остатки доверия не только внутри страны, но и вовне.

Всё это вызывает удивление. Неужели такой эффект не был просчитан заранее? Единственное, на что могла повлиять вся эта инсценировка — на ход созванного 29 мая по инициативе Польши заседания СБ ООН по Украине. И понятно, что не случайно известие об «убийстве оппозиционного российского журналиста Бабченко» пришло прямо перед этим заседанием, а правда была раскрыта лишь на следующий день. В Совбезе глава МИД Украины Павел Климкин открыто возложил на Россию ответственность за «очередное убийство». Да, это могло возыметь определенный эффект. Но стоит ли он последующего эффекта от саморазоблачения?

При всём этом операция явно была заранее спланирована. Если посмотреть «Живой журнал» Аркадия Бабченко за последнее время, трудно не прийти к мысли, что он сознательно выстраивал свой образ как наиболее подходящего человека на роль «жертвы режима». Он демонстрировал не просто оппозиционность к властям России, а ненависть к самой стране, выражая желание когда-нибудь сделать селфи на танке «Абрамс» на Тверской улице в Москве. Он постоянно писал об угрозах ему с российской стороны, о преследовании, а в жесткости высказываний не знал меры. 29-го вечером я, читая эти записи, был очень удивлен: неужели человек не понимал, что сам же делает из себя идеальную жертву? Или это такой способ уйти из жизни? 30 мая всё встало на свои места — да, он сознательно готовил эту провокацию.

И за всем этим встает вопрос гораздо большего масштаба, вопрос нравственности в современной политике, наличия в ней хоть каких-то ограничений. Ведь украинцы, с их точки зрения, поступили разумно: они посмотрели, какие откровенно лживые провокации устраивают против России на Западе, и решили сделать что-то подобное. А что, им нельзя? И в чем разница? В общем-то, ни в чем. Истеричная информационная война Запада, развернутая против России, настолько снизила моральную планку в международных отношениях, что трудно представить, что теперь может быть предосудительно. И уж точно, что в этих вопросах у современной политической элиты Украины нет никакого чувства меры.

А получилась — да, клоунада, то есть пародия на человеческие недостатки, а конкретно на тот фарс, которым было «дело Скрипалей». Ведь вся эта история — его точная копия: устранение якобы российскими спецслужбами «врага Кремля», сбежавшего за рубеж, и последующее его воскрешение. И тоже с вынесением бездоказательных обвинений на уровень ООН. Вот только то, что может (и то со скрипом) позволить себе Великобритания, не готовы позволить Украине.

Впрочем, хочется надеяться, что эта «пародия на фарс» сыграет роль зеркала, поставленного перед Западом, и, может, заставит его лидеров задуматься о границах допустимой лжи.

Автор — ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований

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