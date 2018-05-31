В Сети опубликовано видео с выезжающей из Кремля колонной «Кортежей»

В Сети появилось видео с колонной автомобилей проекта «Кортеж», которые выезжают из Кремля. Ролик размещен на хостинге YouTube.

В составе колонны проехали лимузин, два седана и пять минивэнов Aurus.

Проект «Кортеж» представляет собой семейство элитных автомобилей на единой модульной платформе, предназначенных для использования первыми лицами государства. 7 мая президент России Владимир Путин на церемонии инаугурации впервые проехал из Первого корпуса Кремля в Большой Кремлевский дворец на черном лимузине из проекта «Кортеж», который заменил традиционный Mercedes.

В линейку автомобилей входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Ожидается, что машины поступят в открытую продажу в 2019 году, а мировая премьера состоится 29 августа. Сейчас разработчики проводят испытания прототипа мотоцикла из проекта «Кортеж».