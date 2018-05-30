Вертолет вылетел для тушения пожара на юго-востоке Москвы

Противопожарный вертолет вылетел на юго-восток Москвы для тушения возгорания на территории мусоросжигательного завода, площадь которого увеличилась до 350 кв. м.

По предварительным данным, горит прессованная бумага рядом с заводом «Рено». Из-за сильного ветра пламя перекинулось на стоящий рядом ангар. Пострадавших нет.

«Есть угроза распространения огня на соседний завод железобетонных изделий», — рассказ источник в экстренных службах агентству ТАСС. К месту ЧП стягивают дополнительные силы экстренных служб и пожарный поезд.

Ранее появилась информация о возгорании макулатуры на открытой площадке по адресу: ул. Южнопортовая, д. 27. На тот момент площадь пожара составляла более 100 кв. м.