Дети погибли при пожаре в Саратовской области

Пожар произошел в городе Ртищево Саратовской области рано утром в среду, 30 мая, сгорел частный дом, в огне погибли трое детей. Следственные органы проводят проверку, сообщила пресс-служба СК России.

Дом загорелся около 7:00 в доме, расположенном по улице Мясокомбинат, родителей в момент начала пожара дома не было. Пожарные в ходе разбора завалов обнаружили тела детей — погибли мальчики пяти, восьми и десяти лет.

На месте пожара работает заместитель руководителя СУ СК по региону Дмитрий Петряйкин, следователи и следователи-криминалисты.

23 мая четырех детей спасли из пожара на Урале.