Прямой эфир

Дети погибли при пожаре в Саратовской области

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пожар произошел в городе Ртищево Саратовской области рано утром в среду, 30 мая, сгорел частный дом, в огне погибли трое детей. Следственные органы проводят проверку, сообщила пресс-служба СК России.

Дом загорелся около 7:00 в доме, расположенном по улице Мясокомбинат, родителей в момент начала пожара дома не было. Пожарные в ходе разбора завалов обнаружили тела детей — погибли мальчики пяти, восьми и десяти лет.

На месте пожара работает заместитель руководителя СУ СК по региону Дмитрий Петряйкин, следователи и следователи-криминалисты.

23 мая четырех детей спасли из пожара на Урале.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Человек погиб при пожаре в частном доме на юге Москвы
При пожаре в дачном доме в Красноярске погибли четыре человека

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017