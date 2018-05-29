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Человек погиб при пожаре в частном доме на юге Москвы

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Фото: IZ.RU
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Тело человека обнаружили при тушении пожара, охватившего частный дом на юге Москвы.

Площадь возгорания на 1-й Горловской улице составила 200 кв. м. Помимо дома, горели гараж и сарай, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По некоторым данным, внутри могут находиться газовые баллоны. Сообщается об угрозе распространения огня на соседние строения.

В Москве на проспекте Вернадского 25 мая загорелись гаражи на площади 150 кв. м вместе с накопившимися многолетними завалами хлама.

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