Склад с макулатурой загорелся на юго-востоке Москвы

Склад с макулатурой горит на юго-востоке Москвы. Площадь возгорания достигла более 100 кв. м., передает ТАСС со ссылкой на источник.

На данный момент существует угроза перехода огня на соседние здания. На место пожара прибыли дополнительные силы пожарно-спасательных подразделений, а также пожарный поезд.

Накануне в петербургском торговом центре «Пассаж» произошел крупный пожар. Причиной инцидента стало возгорание в вентиляционной шахте здания, в результате ЧП никто не пострадал.