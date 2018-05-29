Открытое горение в универмаге «Пассаж» в Петербурге ликвидировано

В старейшем универмаге Санкт-Петербурга «Пассаж» ликвидирован открытый огонь. Об этом сообщили в городском управлении МЧС.

«Открытый огонь ликвидирован. Спасатели проверяют воздуховоды», –– приводит ТАСС сообщение ведомства.

Универмаг расположен на Невском проспекте по соседству с академическим драматическим театром им. В.Ф. Комиссаржевской. Сегодня там дают «Лебединое озеро». По данным агентства, пожар не повлиял на работу театра, спектакль не был остановлен.

Однако движение по Невскому проспекту все еже затруднено.

Пожар возник в «Пассаже», здание которого построено в 1846–1848 годах, вечером 29 мая. Загорелась надстройка на кровле здания. Площадь возгорания составила 80 кв. м. Спасателям удалось ликвидировать открытый огонь менее чем за час.

По последним данным, погибших и пострадавших нет. Из универмага были эвакуированы более 500 человек. Причина возгорания выясняется.