Серия пожаров на мусорных полигонах охватила Польшу. Местные журналисты подозревают, что они не случайны.

В ночь на 29 мая возгорание началось на свалке химотходов возле населенного пункта Вшедзень в Куявско-Поморском воеводстве. На ее территории до сих пор поднимаются клубы дыма, из домов в районе пожара были эвакуированы 35 местных жителей.

Причина ЧП пока не известна. Сообщается, что мусорный полигон является нелегальным. На свалке хранились неизвестные химикаты в резервуарах объемом по 100 и 200 л. По неофициальной информации, на нее свозили отходы со всей Европы.

В последнее время практически каждый день из различных частей Польши поступают новости о подобных пожарах. Так, по информации Gazeta Wyborcza, с начала года произошло около 70 таких случаев.

Авторы газеты предполагают, что это связано с тем, что Китай перестал принимать отходы из-за границы.

Ожидается, что ситуацию с пожарами на свалках обсудят на заседании кабинета министров Польши, отмечает «РИА Новости».

Тем временем Россия производит всё больше коммунальных отходов. По итогам 2017 года наши соотечественники выбросили почти на треть больше бытового мусора, чем 11 лет назад.