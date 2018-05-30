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УФАС нашло нарушения в закупках по капремонту в Волгоградской области

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Управление Федеральной антимонопольной службы по Волгоградской области обвинило УНО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» в грубом нарушении законодательства при проведении закупок. Контракт получила компания, которая вообще не имела права участвовать в аукционе.

Речь идет о поиске подрядчика для замены 353 лифтов в жилых зданиях на сумму более 646 млн рублей. В торгах победило московское ООО «Первая лифтовая компания», однако заказчик под надуманным предлогом отказался заключать договор с этой фирмой и отдал контракт второму участнику конкурса – ООО «Волгоградская лифтовая компания». Таким образом фонд капремонта намеренно нарушил федеральный закон «О защите конкуренции», передает ИА «НовостиВолгограда.ру»

В апреле УФАС по Волгоградской области вынуждено было отменить аукцион по закупке медицинского оборудования для местных больниц. Причина — многочисленные ошибки и опечатки в документах. Торги признали не соответствующими закону «О контрактной системе»

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