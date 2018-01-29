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Суд Удмуртии подтвердил нарушения в действиях минздрава региона

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Арбитражный суд апелляционной инстанции подтвердил, что при закупке лекарств в действиях регионального миндздрава были найдены нарушения, сообщает пресс-служба Управления Федеральной антимонопольной службы Республики Удмуртия.

Судом было установлено, что в 2016 году при размещении госзаказа на покупку лекарств региональный минздрав неверно описал препарат, который планировался к приобретению, сообщает ИА «Сусанин».

Нарушения были выявлены антимонопольной службой. Речь идет о препарате «Эпоэтин альфа». Ведомство допустило ошибку в требованиях к дозировке лекарственного средства. При этом поставки товара в аналогичных эквивалентных дозировках и массовых единицах было невозможно.

Региональное УФАС вынесло решение о нарушениях в действиях минздрава, но ведомство решило оспорить решение управления в суде. В результате суд подтвердил незаконность действий министерства.

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