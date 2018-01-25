ФАС отклонила доработанную Минздравом стратегию ЗОЖ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ представила Минздраву замечания по доработанному проекту Стратегии формирования здорового образа жизни населения. Об этом сообщил замглавы ФАС Андрей Кашеваров.

По его словам, в доработанной версии стратегии многие замечания службы не были учтены.

«Мы подготовили и направили свои замечания. Совершенно неясно, по каким критериям они присваивают товару категорию «Продукт здорового питания», непонятно, по каким критериям отбирают конкретных производителей, — пояснил представитель федерального органа в интервью «РИА Новости».

При этом он отметил, что инициатива Минздрава наносить на упаковку товара информацию о том, что он относится к товарам здорового питания, может сформировать ошибочное мнение у потребителей. У них может сложиться впечатление, что другие товары несут вред для здоровья.

Кроме того, предложение установить акцизы на сладкие напитки и продукты с высоким содержанием соли могут отразиться на цене и увеличить издержки потребителей. «Любое действие производителя — это повышение цены, дополнительная обязанность», — заявил Андрей Кашеваров.

В своих замечаниях ФАС также утверждает, что увеличение акцизов на алкогольную продукцию может привести к наплыву контрафакта. Служба также не видит основания для дальнейшего ужесточения антитабачных мер, поскольку разработчики стратегии не представили оценку действий, принятых в целях ограничения потребления сигарет.

Ранее портал iz.ru писал, что в проекте Стратегии здорового образа жизни населения предполагается постепенная замена поваренной соли на йодированную.