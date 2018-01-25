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ФАС отклонила доработанную Минздравом стратегию ЗОЖ

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ представила Минздраву замечания по доработанному проекту Стратегии формирования здорового образа жизни населения. Об этом сообщил замглавы ФАС Андрей Кашеваров.

По его словам, в доработанной версии стратегии многие замечания службы не были учтены.

«Мы подготовили и направили свои замечания. Совершенно неясно, по каким критериям они присваивают товару категорию «Продукт здорового питания», непонятно, по каким критериям отбирают конкретных производителей, — пояснил представитель федерального органа в интервью «РИА Новости».

При этом он отметил, что инициатива Минздрава наносить на упаковку товара информацию о том, что он относится к товарам здорового питания, может сформировать ошибочное мнение у потребителей. У них может сложиться впечатление, что другие товары несут вред для здоровья.

Кроме того, предложение установить акцизы на сладкие напитки и продукты с высоким содержанием соли могут отразиться на цене и увеличить издержки потребителей. «Любое действие производителя — это повышение цены, дополнительная обязанность», — заявил Андрей Кашеваров.

В своих замечаниях ФАС также утверждает, что увеличение акцизов на алкогольную продукцию может привести к наплыву контрафакта. Служба также не видит основания для дальнейшего ужесточения антитабачных мер, поскольку разработчики стратегии не представили оценку действий, принятых в целях ограничения потребления сигарет.

Ранее портал iz.ru писал, что в проекте Стратегии здорового образа жизни населения предполагается постепенная замена поваренной соли на йодированную.

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