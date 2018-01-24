Фруктовые и ягодные напитки не могут считаться здоровым питанием

В России необходимо изменить систему учета потребления фруктовых соков, которые, по мнению Минздрава, не могут считаться здоровым питанием.

Об этом говорится в проекте Стратегии здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года.

«Фруктовые и ягодные напитки, особенно с добавленным сахара, а также осветленные соки не относятся к продуктам здорового питания», — цитирует документ «РИА Новости».

С 2005 года такие напитки включаются в группу «фрукты и ягоды».

17 января главный специалист Минздрава РФ по профилактической медицине, глава ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Сергей Бойцов заявил об отсутствии понятия «вредный продукт» в нынешней стратегии по формированию здорового образа жизни (ЗОЖ). При этом информация о вреде должна быть указана на упаковке, отметил Бойцов.

Он добавил, что новая стратегия по формированию здорового образа жизни должна была быть принята еще в 2017 году.