Минздрав заявил об отсутствии понятия «вредный продукт» в стратегии ЗОЖ

Главный специалист Минздрава РФ по профилактической медицине, глава ФГБУ «НМИЦ Кардиологии» Сергей Бойцов заявил об отсутствии понятия «вредный продукт» в нынешней стратегии по формированию здорового образа жизни (ЗОЖ). При этом информация о вреде должна быть указана на упаковке, отметил Бойцов.

В стратегии нет слов «вредный» и «полезный» <...> в самой первой версии стратегии были эти слова, но это была неудачная калька с английского текста. Мы сориентировались и убрали, давно уже нет этого понятия», — приводит слова Бойцова «РИА Новости».

По его словам, в стратегии есть понятие продуктов, способствующих развитию ожирения, сахарного диабета, атеросклероза и артериальной гипертонии.

Он добавил, что новая стратегия по формированию здорового образа жизни должна была быть принята еще в 2017 году. Однако этого не было сделано, так как документ не был согласован Минэкономразвития и Минкомсвязи, в том числе и из-за спорных формулировок.

Бойцов отметил, что производители соков, мясо-молочной и другой продукции данную инициативу не поддержали. Представитель Минздрава выразил надежду, что согласование «произойдет по крайней мере в это полугодие».

Проект стратегии формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года доработан Минздравом РФ. В стратегию заложены меры по борьбе с избыточным потреблением алкоголя, табакокурением, мотивация граждан к занятию спортом, а также формирование приверженности к здоровому питанию. Для приверженности к здоровому питанию в целях профилактики ожирения в проект стратегии заложены такие предложения, как сокращение времени рекламы колбасы и колбасных изделий на ТВ, рекламы фастфуда, газировок и чипсов, а также маркировка продуктов питания.