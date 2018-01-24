Стратегия ЗОЖ предполагает замену поваренной соли йодированной

Обычную поваренную соль планируется постепенно заменить на йодированную. Об этом говорится в проекте Стратегии здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний, разработанной на период до 2025 года, передает «РИА Новости».

В частности, речь идет об использовании йодированной соли при приготовлении пищи в кафе, ресторанах, медицинских и образовательных учреждениях, а также в воинских частях.

Подобная мера предлагается в рамках борьбы с дефицитом йода.

Кроме того, Минздрав РФ предложил ввести ограничения на максимальный уровень содержания соли, сахара и трансжиров в продуктах питания. Данные меры предлагается принять для всей продукции, реализуемой на территории ЕАЭС. В ведомстве напомнили, что соль, сахар и трансжиры являются причиной возникновения ожирения и ряда хронических заболеваний.