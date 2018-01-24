Минздрав назвал четыре обязательных критерия здорового образа жизни

Минздрав России назвал четыре критерия, обязательные для здорового образа жизни. При этом выполнять их необходимо одновременно, сообщил гендиректор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) кардиологии, доктор медицинских наук Сергей Бойцов.

По его словам, здоровый образ жизни –– это не придуманное, а вычисленное понятие.

«Это когда человек выполняет четыре условия: первое — не курит, второе — если он потребляет не менее чем 400 г овощей и фруктов в день, занимается умеренной и высокой активностью не менее 30 минут, например, ходьбой в интенсивном темпе», –– цитирует «Интерфакс» профессора.

Четвертым условием Бойцов назвал умеренное потребление соли –– не более 5 г в сутки.

Он подчеркнул, что если не выполняется хоть одно из условий, то образ жизни уже не может считаться здоровым.

«Если человек имеет такой набор положительных качеств образа жизни, то вероятность смерти от болезней системы кровообращения (БСК) или общей смертности у него в течение трех лет снижается на 50%», –– сказал Бойцов.

При этом он отметил, что специалисты пока не определились с влиянием алкоголя на данную статистику.

«По поводу алкоголя мы сейчас дополняем, но пока в своих расчетах фактор алкоголя не был введен, поэтому эти расчеты еще не закончены», –– добавил эксперт.

Ранее Бойцов сообщил, что в стратегии ЗОЖ Минздрава нет понятия «вредный продукт», однако информация о вреде должна быть указана на упаковке продукта.