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Минздрав пояснил новую схему получения документов о смене пола

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Для получения справки о смене пола будет необходимо пройти врачебную комиссию, состоящую из психиатра, сексолога и медицинского психолога. Об этом сообщили в Минздраве.

Справка необходима для внесения изменений в такие документы, как свидетельство о рождении, где указывается пол. Она была разработана Минздравом и утверждена Минюстом 19 января.

Это упрощает «юридическую смену пола», так как ранее соответствующие изменения в документы можно было внести только на основании решения суда.

«В целях установления формы и порядка выдачи медицинской организацией документа об изменении пола был разработан проект приказа Минздрава «Об утверждении формы и порядка выдачи медицинской организацией документа об изменении пола». Проектом приказа утверждаются «Справка об изменении пола» и правила ее выдачи гражданам», — цитирует ТАСС сообщение Минздрава.

Сменить пол можно будет только после наблюдения у врача-психиатра не менее полутора лет.

Ранее портал iz.ru сообщил, что в британской школе для девочек учениц запретили называть девочками. Решение связано с нежеланием оскорбить тех, кто не определился с гендерной принадлежностью или ощущает себя представителем противоположного пола.

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