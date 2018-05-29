Более 40 пляжей откроют в Брянской области к лету

Более 40 хорошо подготовленных к купальному сезону пляжей планируют открыть в Брянской области к началу лета. Это стало известно на оперативном совещании у вице-губернатора Александра Резунова.

По словам начальника отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС Александра Симонова, в этом году будет возобновлена работа зон рекреаций в Клинцовском и Новозыбковском районах. Также планируется открыть пляж в Выгоничском районе, сообщает интернет-газета «Брянские новости».

В общей сложности будет открыто 44 пляжа для гостей и жителей Брянска. Все они будут хорошо подготовлены к купальному сезону.

С 1 июня начнется месячник безопасности на водных объектах. В это время будет осуществляться постоянное патрулирование и проверка пляжей. Особое внимание будет уделено вопросам детской безопасности.