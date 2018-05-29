Понтоны для купания установили в карьере в Тамбове

Понтон для купания, который ограничит зону для купания детей и занятий по плаванию, установили в Ласовском карьере в Тамбовской области. Об этом сообщает информационное управление городской администрации.

Специалисты МБУ «Спецтехуниверсал» провели монтаж понтона. Его длина составляет 18 м. Он призван отделать зоны для детей и для тех, кто обучается плаванию, от основной водной массы. Помимо этого понтона сегодня, 29 мая, должны были установить еще один на правом берегу канала реки Цны, сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Купальный сезон в Тамбове стартует с 1 июня. На данный момент практически все пляжи готовы. Территории были благоустроены, в том числе установлены лежаки и скамейки, а также на пляжах подсыпан песок.

Техническое освидетельствование пляжных зон было проведено сотрудниками ГИМС МЧС России по Тамбовской области.