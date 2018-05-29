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Штайнмайер назвал безосновательными опасения Киева из-за «Северного потока»

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер считает безосновательным беспокойство Украины из-за риска прекращения транзита газа в Европу через территорию страны. Об этом глава государства сообщил на пресс-конференции со своим украинским коллегой Петром Порошенко в Киеве.

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«Обеспокоенность Украины в том, что она перестанет быть транзитной страной, безосновательна», — цитирует его ТАСС.

Он также призвал украинское руководство отказаться от критики в адрес Германии из-за поддержки строительства газопровода «Северный поток – 2». «Германия предпринимает усилия для обеспечения транзита через Украину. Для этого идут переговоры на разных уровнях», — подчеркнул Штайнмайер.

18 мая президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова рассмотреть вариант сохранения транзита газа через Украину после запуска «Северного потока – 2», если он будет иметь экономическую выгоду. При этом 22 мая Порошенко потребовал остановить строительство «Северного потока – 2» и заявил, что этот проект якобы вреден для всей Европы.

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