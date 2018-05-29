Заглянули в будущее

Будущее крупных корпораций и целых государств в эпоху высоких технологий обсудили на пленарной сессии Сбербанка «Транзитный мир: что завтра?», которая состоялась в рамках XXII Петербургского международного экономического форума. О чем говорили участники мероприятия и какие технологические новинки уже сегодня были представлены на стенде компании — в материале портала iz.ru.

На пороге перемен

В работе сессии, модератором которой выступил президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф, в том числе приняли участие вице-премьер Максим Акимов, исполнительный директор Huawei Го Пин и вице-президент Google Мейр Бранд. Кроме того, к обсуждению мира будущего присоединились известный йогин и мистик Садхгуру, а также писатель Нассим Талеб, автор мирового бестселлера «Черный лебедь».

Тема, как рассказал Герман Греф, была выбрана по итогам опроса более чем тысячи предпринимателей.

— Мы находимся сейчас в транзитном мире, между комфортным миром прошлого, в котором мы родились, и неизвестностью будущего. И сегодня наша дискуссия будет посвящена именно этому, — пояснил глава Сбербанка во вступительном слове.

По его словам, исследования говорят о том, что уже сегодня высокие технологии полностью изменили бизнес-модели компаний, составляющих около 4% мирового ВВП. Оставшимся 96% такая перестройка только предстоит.

Большинство участников сессии согласились с тем, что развитие высоких технологий расширяет человеческие возможности и, соответственно, возможности компаний, сумевших вовремя перестроить свои бизнес-процессы. Питер Диамандис, американский инженер и предприниматель, глава фонда X-Prize, в частности, выразил уверенность в том, что в течение ближайших 10 лет технологии позволят полностью реализовать потенциал каждого человека, живущего на планете. В то же время вице-президент Google Мейр Бранд напомнил, что в новых условиях те, кто не уделяет достаточного внимания технологическому развитию, обречены на выбывание из гонки.

— Наша отрасль вся построена на инновациях, если мы не будем заниматься ими постоянно, мы можем очень быстро уйти в небытие, — отметил он.

Сложность, однако, заключается в том, что предсказать скорость и вектор развития технологий в меняющемся мире — задача не из легких. Сбербанк уже несколько лет внимательно следит за последними тенденциями в этой сфере и в этом году представил на своем стенде сразу несколько технологических новинок.

В гостях у чайника

Хозяином стенда Сбербанка на ПМЭФ-2018 стал Мистер Чайник. Герой популярного вирусного ролика компании перевоплотился в голосового помощника и выступил в роли проводника по виртуальному пространству нового маркетплейса — совместного проекта Сбербанка и компании «Яндекс».

Ранее в Сбербанке неоднократно заявляли о своем интересе к сфере интернет-торговли. Летом прошлого года стало известно о планах банка по развитию совместного проекта с «Яндексом». Бета-тестирование одного из сервисов «Яндекс.Маркета» — национального маркетплейса — началось 21 мая, буквально за два дня до начала работы форума.

«Национальный маркетплейс будет способствовать тому, чтобы компании, которые находятся в российском правовом поле, могли продавать клиентам свои товары. В этом мы видим не только большой потенциал для развития, но и значительные синергии с нашим бизнесом, в том числе и по обслуживанию корпоративных клиентов. Мы дорожим ими и хотим помочь нашим клиентам развивать свой бизнес и растить продажи», — пояснил журналистам первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис.

В дальнейших планах — создание кроссграничной торговой площадки, которая сможет создать конкуренцию другим компаниям, работающим по этой модели. А пока Сбербанк предоставил гостям стенда возможность заглянуть в мир будущего, в котором можно забыть о времени, потраченном на походы в магазины, поручив заказ и покупку товаров, например, тому же Мистеру Чайнику или собственному холодильнику.

С помощью Мистера Чайника, который рассказывал посетителям обо всех аспектах работы магазина, прямо на стенде можно было выбрать покупку в маркетплейсе, оплатить ее, воспользовавшись банковской картой, на которую сразу же начислялись бонусы «Спасибо», и тут же получить заказ из рук вполне реального курьера.

Пока для доставки планируется воспользоваться услугами существующих логистических компаний, но в дальнейшем, не исключил Лев Хасис, может быть создан и собственный сервис.

«Мы будем работать как с существующими логистическими операторами, так и, возможно, сами инвестируем в логистическую инфраструктуру, чтобы заполнить белые пятна, которые еще есть на этом поле», — отметил он.

Пока на форуме потенциальным покупателям предлагалась сувенирная продукция Сбербанка и «Яндекса»: сейчас сервис работает в тестовом режиме и ассортимент товаров там сравнительно небольшой. Однако ожидается, что уже к осени проект выйдет на полную мощность, и до конца года в нем будет представлено около 1 млн товаров.

Перенестись в облако

Одна из ключевых целей Сбербанка — помочь компаниям, в том числе представителям малого и среднего бизнеса, максимально эффективно использовать все преимущества высоких технологий. Поэтому на стенде банка было представлено сразу несколько новых продуктов для корпоративных клиентов.

Так, посетителям продемонстрировали отдельный маркетплейс для бизнеса — «облачную» площадку, которую компании смогут использовать для реализации собственных товаров. Она входит в глобальную облачную систему SberCloud, с помощью которой можно будет оптимизировать и другие бизнес-процессы.

«Мы запустили собственный проект SberCloud для того, чтобы предоставлять не только самим себе, но и нашим клиентам облачные сервисы на базе нашей IT-структуры», — рассказал Лев Хасис.

Так, в облачное хранилище можно будет перенести все необходимые данные, снизив издержки на технологическое обеспечение бизнеса и одновременно получив доступ к последним международным разработкам: Сбербанк, в котором работает около 10 тыс. IT-специалистов, сегодня считается одной из ведущих российских компаний в этой сфере.

Другая новинка, продемонстрированная на стенде банка, — система «умной» таргетированной рекламы Segmento. Она позволяет максимально точно адресовать информацию представителям целевой аудитории, основываясь одновременно как на данных о поведении конечного пользователя онлайн, так и на данных, собранных ранее в офлайн-режиме.

Вступили в «Диалог»

Возможность всё время оставаться на связи и поддерживать надежную коммуникацию между сотрудниками — не свойство прекрасного мира будущего, а неотъемлемая часть реальности. Поэтому и требования к подобным продуктам, и конкуренция на этом рынке уже сегодня очень высоки.

Сбербанк в рамках ПМЭФ-2018 презентовал новый мессенджер отечественной разработки, получивший название «Диалог». Он предназначен в первую очередь для корпоративных клиентов и включает в себя все необходимые для бизнеса функции: обмен сообщениями, возможность проведения видеоконференций, обмена файлами или создания чат-ботов.

В течение ближайшего полугода функционал мессенджера планируется дополнительно расширить. Так, в «Диалоге» появятся секретные чаты, рассказали представители Сбербанка во время презентации. При этом о человеческой стороне общения разработчики тоже не забыли. В «Диалоге», вероятнее всего, не обойдется без полюбившейся пользователям всего мира функции обмена стикерами.

«Мы стремимся расширять продуктовую линейку для экосистемы Сбербанка, — говорит Лев Хасис. — Прежде всего, мы собираемся уже в этом году начать использовать dialog enterprise для наших внутрибанковских коммуникаций, но одновременно надеемся, что интерес к данному продукту проявят наши партнеры и корпоративные клиенты».

Так что, установив «Диалог» (работать он будет как на стационарных компьютерах, так и на смартфонах), компании могут создать для своих сотрудников удобное и дружелюбное пространство для коммуникации, которое заменит собой не только любые мессенджеры, но и корпоративную почту.