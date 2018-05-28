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Туристы назвали Крым самым рыбным местом России

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Туристический сервис Tvil.ru выяснил, где в России самая вкусная рыба и морепродукты. В топ-5 вошли Крым, Владивосток, Санкт-Петербург, Астрахань и Калининград.

Согласно результатам опроса путешественников, Крым с барабулькой (султанкой) и устрицами набрал 37% всех голосов туристов, Владивосток (мидии и гребешки) — 18%, а Санкт-Петербург (корюшка) — 17%. В первой пятерке оказались также Астрахань с воблой — 11% голосов и Калининград с селедкой — 7% голосов, сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на Tvil.ru. 

Как писал портал iz.ru, предприниматели Севастополя должны нарастить производство рыбы и моллюсков на 40% в ближайшие годы. О взаимодействии договорились департамент сельского хозяйства города и Крымская ассоциация аквакультуры. Соглашение предусматривает, что власти и бизнес будут обмениваться информацией и организовывать семинары.

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