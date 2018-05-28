Следов наркотиков в крови у обвинившей Бессона актрисы не нашли

Токсикологический анализ крови и волос актрисы, обвинившей французского режиссера Люка Бессона в изнасиловании, дал отрицательный результат.

27-летняя актриса, чье имя не называется, утверждает, что сперва режиссер подсыпал ей в чай наркотики, сообщает телеканал BFMTV.

Согласно показаниям девушки, инцидент произошел 18 мая вечером во время ее встречи с режиссером в отеле «Бристоль» недалеко от Елисейского дворца.

По словам актрисы, она потеряла сознание после чашки чая, а когда очнулась, связалась с полицией.

Адвокат режиссера Тьерри Марембер заявил, что «Люк Бессон категорически отвергает эти вымышленные обвинения в его адрес». Тем не менее 59-летний режиссер признал, что знаком с актрисой.

Сразу восемь женщин 24 мая обвинили в сексуальных домогательствах американского актера Моргана Фримана. Актер был вынужден извиниться. Спустя два дня Фриман отверг обвинения в сексуальных домогательствах.