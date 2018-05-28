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СК уточнил слова Бастрыкина о мерах в интернете после теракта

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Следственный комитет России уточнил слова главы ведомства Александра Бастрыкина, который на съезде уполномоченных по правам детей призвал закрыть Instagram из-за «теракта в Ленинграде».

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«Он подчеркнул целесообразность закрытия мессенджера Telegram, который был использован злоумышленниками при совершении особо тяжких преступлений», – говорится на сайте ведомства.

Уточняется, что в том числе он был использован при совершении теракта в метро Санкт-Петербурга в 2017 году.

28 мая во время своего выступления на съезде Бастрыкин говорил на тему защиты детей от информационного воздействия в Сети. Глава СК РФ пожаловался, что в стране «не могут закрыть даже Instagram».

13 апреля Таганский суд Москвы принял решение о блокировке Telegram на территории страны. Мессенджер заблокировали после отказа его руководства предоставить ФСБ ключи шифрования. По информации ведомства, теракт в метро Санкт-Петербурга в 2017 году планировали именно в Telegram. 

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