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В ЛНР рассказали о причинах гибели сотрудников СБУ в Донбассе

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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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В Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) уточнили обстоятельства гибели в Донбассе двух сотрудников службы безопасности Украины (СБУ).

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«По нашим данным, сотрудники СБУ погибли в результате очередного конфликта с военнослужащими ВСУ во время передела сфер влияния в зоне проведения так называемой ООС (операции объединенных сил. — Ред.)», — сообщил представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко, слова которого приводит Луганскинформцентр.

Марочко добавил, что в СБУ назвали причиной смерти сотрудников артиллерийский обстрел, однако этого не могло быть, так как тяжелое вооружение отведено от линии соприкосновения. Это, по его словам, подтверждается отчетами ОБСЕ, передает «Федеральное агентство новостей».

Ранее в воскресенье, 27 мая, СБУ сообщила, что в Донбассе погибли сотрудники спецподразделения «Альфа» подполковник Руслан Муляр и прапорщик Юрий Журавлев, тяжелые ранения получил еще один силовик.

В конце апреля президент Украины Петр Порошенко официально объявил о смене формата «антитеррористической операции» в Донбассе на операцию Объединенных сил (ООС) на территории Донецкой и Луганской областей. 

Военная операция (АТО) Киева против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик была начата в 2014 году, после непризнания Донбассом новой киевской власти. 

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