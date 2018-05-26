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Ирландцы проголосовали за легализацию абортов

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Ирландцы проголосовали за легализацию абортов. Согласно экзитполам, 68–69% жителей выступают за отмену 8-й поправки.

В Ирландии — самый жесткий антиабортный закон в Европе.Конституция дает право прервать беременность лишь в случае угрозы жизни. Из-за этого ежегодно около 3,5 тыс. женщин уезжают делать аборт за границу. Восьмую поправку, запрещающую аборты, в Ирландии приняли в 1983 году. Это последняя католическая страна, где запрещено убивать нерожденного ребенка. Папа римский Франциск разрешил священникам отпускать грех аборта. 

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