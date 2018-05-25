Минтруд не поддержал идею о продлении периода совершеннолетия в России
Минтруд выступает против инициативы об увеличении возраста наступления совершеннолетия в России до 21 года. С таким заявлением на Петербургском международном экономическом форуме выступил глава ведомства Максим Топилин.
«Мне кажется, у нас нормальное законодательство в этой части и ничего менять не надо», — приводит «РИА Новости» слова министра труда и соцзащиты.
С инициативой поднять возраст наступления совершеннолетия ранее выступила замминистра здравоохранения Татьяна Яковлева.
Она отметила, что данная мера положительно скажется на здоровье молодых российских граждан, поскольку они не смогут покупать табак и алкоголь до наступления совершеннолетия.
Петербургский международный экономический форум в 2018 году проходит с 24 по 26 мая. Главная тема мероприятия — создание экономики доверия между государством, участниками рынка и гражданами.