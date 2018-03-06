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По паспорту в кино

Кассиры и контролеры-билетеры смогут требовать документы у зрителей, желающих попасть на фильм или спектакль «18+»
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Кассиры и контролеры-билетеры смогут требовать паспорт у зрителей, планирующих попасть на спектакль, фильм или другое мероприятие, не предназначенное для несовершеннолетних. Соответствующие поправки в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», разработанные Министерством культуры, одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, рассказали «Известиям» три собеседника, знакомых с итогами заседания. Документ, с которым ознакомились «Известия», также вводит запрет на демонстрацию трейлеров к фильмам с маркировкой «18+» перед началом детских сеансов, если в них содержатся сцены насилия, курения, употребления наркотиков и нецензурная брань.

Кроме того, Минкультуры предложило смягчить требования к расположению точек распространения запрещенной для детей информации. Речь идет, в том числе, о театрах и кинотеатрах, в которых идут фильмы и постановки возрастной категории «18+». Сейчас, согласно закону, они могут располагаться не менее чем в 100 м от границ территории детских организаций. Однако реализовать эту норму на практике невозможно, полагают в министерстве. Действующий запрет «фактически невыполним и влечет необходимость снятия с репертуара большинства постановок, идущих на протяжении многих лет», говорится в пояснительной записке к проекту. Большинство столичных театров расположены в центре города — так же, как детские библиотеки и школы. Например, МХАТ им. М. Горького находится недалеко от гимназии, а московский театр «Современник» — рядом с Московским детским музыкальным театром «Экспромт». Это же касается и книжных магазинов, домов культуры и библиотек, следует из пояснительной записки.

В Министерстве культуры «Известиям» пояснили, что в ситуации, когда во дворе Театра имени Маяковского в Москве находится школа, следует исключить из его репертуара все спектакли категории «18+». На вопрос, случались ли уже подобные прецеденты, в ведомстве ответить затруднились. В Театре имени Маяковского от комментариев воздержались.

Чтобы решить проблему, Минкультуры предлагает разрешить субъектам сократить расстояние между объектами до 50 м «с учетом особенностей и плотности застройки» в конкретном населенном пункте. При этом регионы должны сформировать и опубликовать список таких детских организаций.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев поддержал инициативу министерства, пояснив, что формальное выполнение правил привело бы к необходимости переезжать либо театру, либо школе. А это не только затратно, но и, прежде всего, неудобно ни детям и их родителям, ни театрам. Снятие же спектаклей, которые идут много лет, никак не повысит защиту детей от нежелательной информации, полагает юрист.

Директор юркомпании «Глазунов и Семёнов» Валерий Глазунов полагает, что даже если сократить расстояние до 50 м, это ничего не изменит. При этом он обращает внимание, что норму о предъявлении паспорта в кинотеатрах и театрах нельзя доводить до абсурда.

— Здесь важно отметить, что право не является обязанностью. Когда сомнений нет, паспорт спрашивать не нужно. Если в некоторых кинотеатрах начнут доводить норму до абсурда, спрашивать паспорт абсолютно у всех покупателей билетов на сеансы «18+», это будет неправильно. Но вряд ли кинопрокатчики начнут вводить такие крайности, так как это прежде всего невыгодно им самим: сократится число посетителей, — полагает он.

Валерий Глазунов, напротив, считает эту идею логичной, так как на практике не всегда визуально можно определить возраст. 

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