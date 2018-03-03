Таежный сеанс

Министр культуры Владимир Мединский пообещал, что до конца года в небольших городах и селах построят и отремонтируют не менее ста домов культуры и восьмисот кинозалов. Они будут модернизированы в рамках реализации специальных федеральных программ. Это позволит вернуть широкоэкранное кино в малые города и поселки, где его не видели почти 30 лет. Такие заявления глава Минкультуры сделал, посетив в пятницу несколько отдаленных сел Омской области.

В селе Седельниково Омской области Дом культуры «Светоч» был построен еще в 1960-х годах прошлого века. В 1990-е годы, когда во всей стране рухнула старая система кинопроката, седельниковцы остались без важнейшего из искусств. Новые картины просто перестали привозить в село, расположенное в 300 км от областного центра. Селяне переживали. Была на то своя, таежная причина. В Седельникове много охотников, которые привыкли бить белку без промаха, и без кино им нельзя. Местные жители считают, что любовь к охоте и яркой кинокартинке хорошо друг друга дополняют. В кино глаз отдыхает, а значит, в решающий момент не будет промаха.

В ноябре прошлого года Дом культуры в Седельникове отремонтировали. Но самое главное, для кинозала купили необходимое оборудование, установили мягкие кресла и наконец-то начали показывать фильмы. Причем в формате 3D.

Фото: пресс-служба Министерства культуры Омской области/Андрей Кутузов

Министр культуры Владимир Мединский собрал в новом зале глав районов Омской области, чтобы поинтересоваться, как идет реализация программы в регионе.

— С прошлого года мы выделили около 3 млрд рублей на программу реконструкции домов культуры по всей стране, — рассказал министр. — Омская область — пионер реализации этой программы. Здесь в прошлом году построили и отремонтировали более 20 домов культуры. В целом же по стране — около 130 таких объектов.

По словам Владимира Мединского, в этом году в России будет сдано около 100 отремонтированных ДК и 800 кинозалов в небольших городах и селах.

Причем в отдельных кинозалах устанавливается оборудование, позволяющее крутить фирмы в формате 3D. Основные траты берет на себя государство, но региональные и муниципальные власти не устраняются и по возможности тоже вкладывают деньги.

От кинотеатров к русскому Голливуду

В 1980-х годах существовал норматив, по которому райцентры с населением свыше 30 тыс человек, должны были иметь три кинотеатра — два теплых и открытый летний. Но в 1990-е единая отрасль кинопроката рухнула — в городских кинотеатрах отрывались ночные клубы, салоны и магазины. Сельские — вообще закрывались.

Владимир Мединский вспомнил, что в 1998 году для всероссийской премьеры фильма Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник» по всей стране с большим трудом нашли 50 кинотеатров.

Фото: пресс-служба Министерства культуры Омской области/Андрей Кутузов

— Сейчас у нас в стране 5 тыс. киноэкранов, — отметил Владимир Мединский. — Но это, конечно, мало. В Китае или США есть по 40 тыс. киноэкранов. Нам надо и есть куда развиваться в дальнейшем.

Развитая сеть кинотеатров позволит отечественному кинематографу стабильно зарабатывать. Кинофильм «Движение вверх» собрал в российском прокате более 3 млрд рублей. В том, что долгожданный рекорд был установлен, есть и заслуга сельских кинотеатров — там были аншлаги.

Облагородили досуг

Главы районов области, в свою очередь, признались, что кинотеатры на глазах меняют ситуацию в селах. Люди стали вести другой, размеренный и разумный образ жизни — прийти с женой и с детьми вечером в кинотеатр становится хорошей традицией. Тем более что билеты недорогие — в Седельникове их продают по 100–120 рублей.

— Важно оторвать людей от нездорового досуга, — заметил министр во время осмотра Дома культуры.

В местном буфете люди пьют чай и обсуждают кино.

Фото: пресс-служба Министерства культуры Омской области/Андрей Кутузов

Жителям омских сел кинодосуг нравится.

— Мы наконец-то перестали путать значения слов «попкорн» и «комбикорм», — шутят они. Знаменитое конолакомство тоже есть в сельских кинотеатрах.

Глава Нижнеомского района области Анатолий Стадников рассказал, что у них дети после первого сеанса выходили с огромными от удивления и восторга глазами.

— Они думали, что их ведут смотреть что-то по размерам похожее на телевизор, — рассказал он. — И увидеть такую красоту не ожидали.

В ожидании «Чапаева»

Сейчас в седельниковском Доме культуры аншлаги собирает отечественный фильм про фигуристов «Лед». Но безусловным рекордсменом стало «Движение вверх» — о триумфе советской баскетбольной сборной на Олимпиаде в Мюнхене 1972 года. Эту картину собирались показывать десять дней, но потом сроки проката продлили до двух недель.

— В конце сеанса люди не могли сидеть на местах, — рассказал «Известиям» местный житель Михаил Терентьев. — Весь зал встал и аплодировал минут пять. Так страной гордились!

Наверное, по этой же причине в омских селах и деревнях просят вновь показать советскую киноклассику. Люди хотят вновь увидеть на большом экране «Чапаева», «Девчат», «Любовь и голуби» и мультфильмы.

Фото: пресс-служба Министерства культуры Омской области/Андрей Кутузов

Кстати, на заседании с министром этот вопрос поднимался, и было принято решение обеспечить показ в сельских кинотеатрах старых советских фильмов. Владимир Мединский отметил, что киношедевры могут быть переданы сельским кинотеатрам бесплатно или за минимальную плату.

По мнению министра, даже при невысоких ценах на билеты сельские кинотеатры со временем смогут отказаться от муниципальных дотаций и зарабатывать самостоятельно.

Например, в одном из районов Омской области выйти на самоокупаемость помог бильярд, установленный в фойе кинозала. Новый для села вид спорта увлек местных жителей.

А еще «народные кинотеатры» понравились гражданам близлежащего Казахстана — они проголосовали за них рублем. В граничащих с этой страной районах Омской области перед киносеансами автостоянки забиты машинами с номерами из соседней республики. Причем поток таких туристов только растет. Кино, как оказалось, объединяет.