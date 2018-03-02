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Мединский поддержал бесплатную передачу советской фильмотеки в прокат

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Министр культуры России Владимир Мединский поддержал инициативу региональных властей о более частой демонстрации на большом экране советской и российской киноклассики.

«Уверен, что вся продукция будет вам передана на самых лучших условиях», — сказал министр на встрече с главами муниципальных районов Омской области.

«Это не проблема, это даже выгоднее прокатывать, потому что либо вы получаете старые фильмы совсем бесплатно, либо за минимальную стоимость. И половину правообладателям отдавать не надо», — уточнил глава Минкульта.

Он пояснил, что речь идет о фильмотеках «Мосфильма», Госфильмофонда России и «Союзмультфильма» — онимогут быть переданы в бессрочное пользование, уточняет ТАСС.

Как писал iz.ru, рекорды отечественного кинопроката бьет современный фильм «Лёд».

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