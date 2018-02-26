Кинокомикс «Черная пантера» собрал в мировом прокате $704 млн

«Черная пантера», вышедшая на широкие экраны 16 февраля 2018 года, уже собрала в мировом прокате $704 млн. Сборы картины только в США за последние выходные — 23–25 февраля — составили $108 млн. Аналитики уверены, что миллиард выручки кинокомикс соберет гораздо быстрее, чем предсказывалось ранее. Марвеловский фильм остается лидером кассового сбора в США.

Топ-5 американского проката покинул фантастический боевик «Джуманджи: Зов джунглей». За время проката он собрал $916 млн сборов по всему миру при 90-миллионном бюджете, пишет «Газета.ру».

Благодаря «Зову джунглей» и «Черной пантере» прокат в США справляется с упадком 2017 года: общая выручка кинотеатров США составляет $1,91 млрд, что на 12% больше аналогичного периода прошлого года.

Ранее сообщалось, что кассовые сборы отечественной спортивной драмы «Лед» в российском прокате превысили 1 млрд рублей.