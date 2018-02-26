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Кассовые сборы фильма «Лед» преодолели миллиардный рубеж

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Кассовые сборы отечественной спортивной драмы «Лед» в российском прокате превысили 1 млрд рублей, следует из данных портала kinobusiness.com.

За всю историю кинопроката в РФ свыше 1 млрд рублей собрал 71 фильм, 10 из которых российского производства.

На преодоление миллиардного рубежа киноленте Олега Трофимова понадобилось 12 дней — столько же, сколько «Вию» и «Экипажу». Быстрее с этой задачей из отечественных фильмов справлялись только «Сталинград», «Движение вверх», «Последний богатырь» и «Викинг».

При этом свой бюджет в 150 млн рублей «Лед» превзошел более чем в семь раз по итогам этих выходных.

Ранее портал iz.ru сообщал, что о победе российских хоккеистов на Олимпиаде-2018 могут снять фильм.

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