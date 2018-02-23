Программист «вытащил» из телевизора проклятую девочку из «Звонка»
Программист Абхишек Сингх воплотил в жизнь культовую сцену из фильма «Звонок», где героиня Самара Морган выходит из телевизора. «Вытащить» девочку ему удалось при помощи дополненной реальности.
На записи, выложенной на сайте Youtube, виден большой телевизор с кадрами из «Звонка». Затем из него вылезает Самара, которая начинает преследовать оператора по квартире.
Подписчики Сингха по-разному отреагировали на данное видео. Некоторые открыто восхищались задумкой, другие, напротив, посчитали ее отвратительной.
«Никогда больше не хочу этого видеть», – написал один из комментаторов.
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