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Программист из США воссоздал легендарный плеер Winamp

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Фото: jordaneldredge.com
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Американский разработчик Джордан Элдредж «воскресил» легендарный медиаплеер Winamp. Плеер стал доступен на сайте программиста. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей».

За основу Элдредж взял версию Winamp 2.9, выпущенную в 2003 году. В созданной браузерной эмуляции доступны все возможности оригинального Winamp: добавление музыкальных треков, регулировка звучания с помощью эквалайзера и создание плейлистов.

Помимо этого, поддерживаются визуальные оболочки (скины) от старых версий Winamp.

Медиаплеер Winamp был создан программистами Джастином Франкелем и Дмитрием Болдыревым в 1997 году. Плеер быстро стал популярен, и к 2009 году им пользовались уже 70 млн человек.

Поддержка Winamp была прекращена в конце декабря 2013 года.

Ранее портал iz.ru сообщил, что Facebook предложил стримерам монетизировать трансляции в своем плеере. Соцсеть планирует таким образом составить конкуренцию по онлайн-вещанию платформам Twitсh и YouTube.

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