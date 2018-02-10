Программист из США воссоздал легендарный плеер Winamp

Американский разработчик Джордан Элдредж «воскресил» легендарный медиаплеер Winamp. Плеер стал доступен на сайте программиста. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей».

За основу Элдредж взял версию Winamp 2.9, выпущенную в 2003 году. В созданной браузерной эмуляции доступны все возможности оригинального Winamp: добавление музыкальных треков, регулировка звучания с помощью эквалайзера и создание плейлистов.

Помимо этого, поддерживаются визуальные оболочки (скины) от старых версий Winamp.

Медиаплеер Winamp был создан программистами Джастином Франкелем и Дмитрием Болдыревым в 1997 году. Плеер быстро стал популярен, и к 2009 году им пользовались уже 70 млн человек.

Поддержка Winamp была прекращена в конце декабря 2013 года.

Ранее портал iz.ru сообщил, что Facebook предложил стримерам монетизировать трансляции в своем плеере. Соцсеть планирует таким образом составить конкуренцию по онлайн-вещанию платформам Twitсh и YouTube.