Microsoft объявил об окончательном завершении эры Windows Phone

Старший менеджер программы Windows Insider Брэндон Леблан заявил, что компания не будет выпускать тестовые версии системы Windows 10 Mobile. Операционная система прекратит обновляться.

Напомним, после выхода Windows 10 Creators Update корпорация прекратила выпускать новые устройства на Windows 10 из-за низкой доли на рынке и слабой поддержки со стороны независимых разработчиков. При этом вплоть до января текущего года продолжали выходить тестовые сборки системы.

Как пишет SlashGear, поддержка последней версии Windows 10 Mobile закончится 10 декабря 2019 года. Соответственно, разработчики продолжат работать над исправлениями багов и уязвимостей. Однако сама система прекратит развиваться.

Ранее портал iz.ru сообщал, что два официальных российских дистрибьютора Microsoft Corp ввели новые ограничения на продажу программных продуктов корпорации для более 200 российских фирм.