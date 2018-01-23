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Microsoft может потерять миллиарды из-за ограничения продаж ПО компаниям РФ

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Фото: REUTERS/Dado Ruvic
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Компания Microsoft рискует потерять миллиарды долларов из-за ограничения продаж программного обеспечения (ПО) российским компаниям в связи с санкциями США. Об этом сообщил глава Минкомсвязи Николая Никифоров.

 «Вот такие примеры политически мотивированных санкций, я считаю, прежде всего ударяют по самой американской экономике. Это закончится тем, что компания Microsoft потеряет рынок в несколько миллиардов долларов с точки зрения своих корпоративных и государственных клиентов в нашей стране», –– прокомментировал министр сообщения о проблемах с доступом российских компаний к ПО Microsoft.

При этом Никифоров отметил, что российское программное обеспечение со временем может полностью заменить ПО американской компании.

«Я считаю, что российское ПО может полностью заменить (ПО Microsoft. — Ред.). Это, конечно, потребует дальнейших инвестиций и доработки», –– рассказал министр журналистам в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

22 января портал iz.ru сообщил, что два официальных российских дистрибьютора Microsoft Corp ввели новые ограничения на продажу программных продуктов для более 200 российских фирм. Это произошло после введения очередных санкций Вашингтона против Москвы.

Ограничения Минфин США ввел 28 ноября 2017 года.

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