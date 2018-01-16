Капитализация Microsoft впервые превысила отметку в $700 млрд

Капитализация Microsoft в ходе торгов во вторник ненадолго превысила $700 млрд. Таким образом, компания Билла Гейтса стала третьей американской публичной компанией, которой удалось преодолеть эту отметку. До этого она покорялась Apple (около $912 млрд) и Alphabet (около $793 млрд).

Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на западные СМИ, капитализация китайской нефтегазовой компании PetroChina поднималась выше $1 трлн в 2007 году ($1,4 трлн в текущих ценах), а нефтяная госкорпорация Саудовской Аравии Saudi Aramco после ожидаемого IPO может быть оценена в $2 трлн.

Напомним, в январе прошлого года капитализация Microsoft превысила $505 млрд впервые с марта 2000-го года.