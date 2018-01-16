Прямой эфир

Капитализация Microsoft впервые превысила отметку в $700 млрд

0
Фото: REUTERS/Brian Snyder
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Капитализация Microsoft в ходе торгов во вторник ненадолго превысила $700 млрд. Таким образом, компания Билла Гейтса стала третьей американской публичной компанией, которой удалось преодолеть эту отметку. До этого она покорялась Apple (около $912 млрд) и Alphabet (около $793 млрд).

Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на западные СМИ, капитализация китайской нефтегазовой компании PetroChina поднималась выше $1 трлн в 2007 году ($1,4 трлн в текущих ценах), а нефтяная госкорпорация Саудовской Аравии Saudi Aramco после ожидаемого IPO может быть оценена в $2 трлн.

Напомним, в январе прошлого года капитализация Microsoft превысила $505 млрд впервые с марта 2000-го года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Капитализация Apple достигла нового рекорда
Трамп обсудил с королем Сальманом IPO Saudi Aramco на биржах США

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017