Microsoft начала тестирование сквозного шифрования в Skype

Корпорация Microsoft начала тестирование технологии сквозного шифрования коммуникаций в Skype, в которой используется созданный компанией Open Whisper Systems стандартный протокол Signal Protocol. Об этом говорится в блоге компании.

Новая функция защиты передачи текстовых сообщений, файлов и аудиозаписей уже доступна для пользователей, которые установили бета-версию Skype Insider (8.13.76.8). Они смогут создавать приватные чаты с обладателями той же версии приложения.

Технология сквозного шифрования является одним из самых надежных способов защиты коммуникаций. Система генерирует уникальные ключи безопасности, подлинность которых проверяется на стороне пользователей. Таким образом, третьи лица не могут получить доступ к переписке.

Ранее разработчик Роб Хитон сообщил о наличии уязвимости в мессенджере WhatsApp. По его словам, злоумышленники могут по статусу в приложении определить примерный распорядок дня пользователей, если известен их номер телефона.