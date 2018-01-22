Дистрибьюторы Microsoft ограничивают продажи более 200 фирмам в России

Два официальных российских дистрибьютора Microsoft Corp ввели новые ограничения на продажу программных продуктов корпорации для более 200 фирм в РФ. Это произошло после очередного раунда санкций Вашингтона против Москвы, говорится в уведомлениях, распространенных дистрибьюторами.

Российская компания Merlion потребовала от покупателей лицензий Microsoft, включенных в санкционный список, оплаты в сжатые сроки, а в некоторых случаях — авансы, согласно ее уведомлению. Компания RRC уведомила клиентов, что для находящихся в секторальном списке санкций США заказчиков «вводятся серьезные ограничения» на размещение и оплату заказов, пишет Reuters.

Если раньше много внимания уделялось способам обхода ограничений, то в настоящее время шаги дистрибьюторов показывают, что санкционный пакет, принятый в прошлом году, начинает наносить ущерб, отмечает Reuters.

Напомним, минфин США с 28 ноября прошлого года ввел в действие новые ограничения на привлечение финансирования для российских банков и компаний энергетики, которые находятся в секторальном списке. Ранее эти меры касались взаимодействия западных банков и российских организаций под санкциями, а также доступа к заемному капиталу.

Теперь нарушения санкций опасаются фирмы, которые поставляют услуги и товары российским клиентам, так как период финансирования стал очень коротким, а поставщикам в России нередко приходится ждать между отправкой счета и получением оплаты недели или даже месяцы.

По оценке некоторых юристов, теоретически минфин США может расценивать задержку с оплатой в этот период как долговое финансирование в нарушение санкций, передает BFM.RU.

Ранее портал iz.ru писал, что на прошлой неделе капитализация Microsoft в ходе торгов ненадолго превысила $700 млрд. Компания Билла Гейтса стала, таким образом, третьей американской публичной компанией, которой удалось преодолеть эту отметку.