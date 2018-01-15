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Искусственный интеллект впервые обошел человека в понимании прочитанного

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Li Xin
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Китайский холдинг Alibaba Group разработал модель искусственного интеллекта, которая впервые превзошла человека в понимании прочитанного. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Модель показала в специальном тесте, разработанном Стэнфордским университетом, результат в 82,4 балла. При этом лучший результат, которого при прохождении этого теста удалось добиться человеку, — 82,3 балла. 

В компании Alibaba отметили, что модель искусственного интеллекта, разработанная Microsoft, справилась с тестом на 82,7 балла, однако это произошло на день позже, чем модель китайской компании установила свой рекорд, передает Bloomberg.

Как отмечает агентство, тест Стэнфордского университета для проверки способности искусственного интеллекта понимать прочитанное включает свыше 100 тыс. вопросов. 

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