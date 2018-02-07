Российский фильм «Последний богатырь» стал лауреатом премии «Блокбастер»

Профессиональную премию «Блокбастер» по итогам 2017 года получил фильм «Последний богатырь», собравший 1,7 млрд рублей.

Об этом сообщили учредители премии в среду, 7 февраля.

Победителем в прокате стала картина «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки», ее сборы в прокате составили более 2,3 млрд рублей, сообщает «РИА Новости».

В ноябре портал iz.ru рассказал, что Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций принимает меры в отношении 176 сайтов, которые разместили фильм «Последний богатырь» с нарушением авторских прав.

Кроме того, Роскомнадзором принимались меры по ограничению доступа к пиратским сайтам с такими российскими фильмами, как «Притяжение», «Время первых», «Большой», «Интервью с Путиным», «Крым», «Салют-7», «Гоголь», а также к американским сериалам «Игра престолов», «Твин Пикс» и «Хорошая жена».