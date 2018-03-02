Роскомнадзор подавил пиратский показ нового фильма «Квартета И»

Роскомнадзор принял меры защиты от интернет-пиратов фильма «О чём говорят мужчины. Продолжение». Третья серия роуд-муви с участием «Квартета И» вышла в широкий прокат 22 февраля.

Ведомство направило уведомления в адрес 173 интернет-ресурсов, демонстрирующий пиратские копии фильма. Со 118 порталов фильм уже удален.

Ресурсы, которые не закрыли доступ к незаконным копиям фильма, будут заблокированы операторами связи. Таких пока насчитывается 14.

Напомним, ранее Роскомнадзором принимались меры по ограничению доступа к пиратским сайтам с российскими фильмами «Притяжение», «Время первых», «Большой», «Интервью с Путиным», «Крым», «Салют-7», «Гоголь», а также к американским сериалам «Игра престолов», «Твин Пикс» и «Хорошая жена».

Как писал iz.ru, в Министерстве культуры РФ разработали законопроект, который позволяет блокировать сайты за нарушение авторских прав без судебного решения.