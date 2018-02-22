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Кинотеатр «Пионер» оштрафовали за один показ фильма «Смерть Сталина»

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Мировой судебный участок № 208 Дорогомилoвского района Москвы 22 февраля оштрафовал кинотеатр «Пионер» на 100 тыс. рублей за один показ фильма «Смерть Сталина» без разрешения на прокат. Об этом сообщает ТАСС.

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Суд признал, что ООО «Чентромoбиле-Пионер» совершило административное правонарушение, предусмотренное ч. 1  ст. 14.58 КоАП РФ («Осуществление проката фильма и (или) показа фильма без прокатного удостоверения»). Постановление суда может быть обжаловано в Дорогомиловском суде Москвы.

Представители кинотеатра в суде заявили, что уведомление Минкультуры РФ об отзыве прокатного удостоверения не успело прийти почтой до самого показа.

«Кинотеатр не получил официального уведомления до показа фильма, а полагаться на сообщения СМИ мы не могли», — сообщил суду юрист.

Согласно позиции кинотеатра, отзыв прокатного удостоверения был произведен 23 января, но доставлен в «Пионер» только 27 января, тогда как сеансы фильма уже состоялись  двумя днями ранее.

13 февраля мировой суд оштрафовал «Пионер» на 80 тыс. рублей за показ фильма «Диван Сталина» без разрешения на прокат. Представитель кинотеатра данное решение обжаловал.

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