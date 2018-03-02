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В Саудовской Аравии после 30-летнего запрета откроются кинотеатры

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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В Саудовской Аравии после 30-летнего запрета начали выдавать лицензии кинотеатрам.

Министерство культуры и информации запустило процесс с начала марта. Учреждения для публичной демонстрации фильмов заработают по всей стране в течение месяца.

Решение о возобновлении показов было принято в рамках, проводимых в королевстве реформ.

По прогнозам властей, к 2030 году в Саудовской Аравии будут действовать более 300 сетей кинотеатров. Все фильмы будут проходить цензуру.

До этого момента подданные королевства ездили в соседний Бахрейн, чтобы сходить в кино, сообщает телеканал «360».

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