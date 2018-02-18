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Женщины Саудовской Аравии получили право самостоятельно открывать бизнес

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Фото: REUTERS/Faisal Al Nasser
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Женщины в Саудовской Аравии получили право открывать собственный бизнес без согласия мужа или другого родственника мужского пола. Об этом сообщило министерство коммерции и инвестиций королевства.

«Отныне женщины могут открывать свой бизнес и пользоваться государственными электронным услугами, не предоставляя доказательства о согласии своего опекуна», — приводит «Интерфакс» слова из сообщения ведомства. 

Как отмечает агентство, этот шаг стал одним из финальных в реализуемой принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом политике социальных изменений, нацеленных на более активное вовлечение женщин в общественную жизнь страны. 

Как сообщал портал iz.ru, ранее жительницам королевства разрешили водить автомобили, посещать спортзалы и футбольные стадионы, а также работать в ресторанах

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