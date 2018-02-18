Женщины Саудовской Аравии получили право самостоятельно открывать бизнес

Женщины в Саудовской Аравии получили право открывать собственный бизнес без согласия мужа или другого родственника мужского пола. Об этом сообщило министерство коммерции и инвестиций королевства.

«Отныне женщины могут открывать свой бизнес и пользоваться государственными электронным услугами, не предоставляя доказательства о согласии своего опекуна», — приводит «Интерфакс» слова из сообщения ведомства.

Как отмечает агентство, этот шаг стал одним из финальных в реализуемой принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом политике социальных изменений, нацеленных на более активное вовлечение женщин в общественную жизнь страны.

Как сообщал портал iz.ru, ранее жительницам королевства разрешили водить автомобили, посещать спортзалы и футбольные стадионы, а также работать в ресторанах.