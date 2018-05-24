Песков опроверг причастность Москвы к хакерской атаке на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг причастность России к проведению хакерской атаки на Украине.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что Москва якобы планировала и осуществила кибератаку, инфицировав вирусами украинские роутеры.

«Отвечаю: Россия не планировала хакерскую атаку с помощью роутеров», — заявил представитель Кремля.

Минувшей зимой Дмитрий Песков неоднократно отверг обвинения в кибератаках с вирусом NotPetya в адрес России. Он назвал их бездоказательными и беспочвенными.

До этого Белый дом возложил ответственность за хакерские атаки на российских военных. Ранее с подобными обвинениями выступил британский МИД и министерство по делам правоохранительных органов и кибербезопасности Австралии.