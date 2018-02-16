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В Кремле вновь опровергли обвинения в кибератаках при помощи вируса Petya

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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вновь отверг обвинения в кибератаках с вирусом NotPetya в адрес России и призвал журналистов руководствоваться вчерашним заявлением.

«Можете использовать дословно. Сделать копипаст моего вчерашнего заявления», — подчеркнул официальный представитель Кремля в ответ на вопрос о том, что Белый дом присоединился к обвинениям в хакерских атаках и пригрозил международными последствиями для Москвы.

Накануне Песков категорически отверг обвинения в кибератаках с вирусом NotPetya и назвал их бездоказательными и беспочвенными.

Ранее Белый дом возложили ответственность за хакерские атаки на российских военных. Ранее с подобными обвинениями выступил британский МИД и министерство по делам правоохранительных органов и кибербезопасности Австралии.

О кибератаке вируса NotPetya стало известно 27 июня 2017 года. Вредоносная программа блокировала системы компаний и требовала для разблокировки сумму в биткоинах, эквивалентную $300. Наибольшее число пострадавших от вируса было зафиксировано в России и на Украине.

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