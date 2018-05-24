В рамках ПМЭФ-2018 пройдет посвященная русскому балету фотовыставка

На центральной площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) С 23 по 26 мая будет представлена фотовыставка «Русский балет — вдохновенный рисунок танца».

Выставка освещает историю развития танцевального искусства, олицетворением которой стали знаменитые русские артисты балета.

Участники форума увидят 13 редких фотографий звезд русского балета, сделанных в период с 1903 по 2015 год. Среди них — портреты Екатерины Гельцер, Нины Тимофеевой, Агриппины Вагановой, Майи Плисецкой, Ульяны Лопаткиной и другие, сообщается в пресс-релизе, поступившем в iz.ru.

Выставка организована Министерством культуры РФ и международным культурным проектом «Русские сезоны».

Петербургский международный экономический форум 24 мая официально начал работу в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Он продлится до 26 мая.