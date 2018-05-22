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Песков пообещал не игнорировать обращение деятелей культуры по Сенцову

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Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пообещал не оставить без внимания обращение деятелей культуры, которые потребовали освободить осужденного за организацию терактов украинского режиссера Олега Сенцова.

«Оно будет принято к сведению, как и предыдущие. Речь идет об осужденном, здесь президент говорил о своей позиции, добавить нечего», — заявил пресс-секретарь президента России.

Ранее 130 деятелей культуры написали письмо с требованием отправить заключенного Сенцова на Украину. При этом российский лидер ранее подчеркивал, что мужчину осудили за терроризм, а не за творчество.

Режиссера задержали в Крыму в мае 2014 года по обвинению в подготовке терактов в Севастополе, Симферополе и Ялте. Вина Сенцова была доказана. В России его осудили на 20 лет лишения свободы. 14 мая 2018 года мужчина объявил голодовку. По данным Федеральной службы исполнения наказаний по Ямало-Ненецкому автономному округу, режиссер находится под постоянным контролем медиков, его состояние удовлетворительное.

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