Песков пообещал не игнорировать обращение деятелей культуры по Сенцову
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пообещал не оставить без внимания обращение деятелей культуры, которые потребовали освободить осужденного за организацию терактов украинского режиссера Олега Сенцова.
«Оно будет принято к сведению, как и предыдущие. Речь идет об осужденном, здесь президент говорил о своей позиции, добавить нечего», — заявил пресс-секретарь президента России.
Ранее 130 деятелей культуры написали письмо с требованием отправить заключенного Сенцова на Украину. При этом российский лидер ранее подчеркивал, что мужчину осудили за терроризм, а не за творчество.
Режиссера задержали в Крыму в мае 2014 года по обвинению в подготовке терактов в Севастополе, Симферополе и Ялте. Вина Сенцова была доказана. В России его осудили на 20 лет лишения свободы. 14 мая 2018 года мужчина объявил голодовку. По данным Федеральной службы исполнения наказаний по Ямало-Ненецкому автономному округу, режиссер находится под постоянным контролем медиков, его состояние удовлетворительное.