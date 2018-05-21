Эксперт по мату назвал скандальным рейтинг самых ругающихся городов России

Рейтинг самых матерящихся городов России очень поверхностный, он не приносит никакой пользы для культуры речи и рассчитан на то, чтобы вызвать скандал. Такое мнение в интервью порталу iz.ru выразил доктор филологических наук, профессор СПбГУ Валерий Мокиенко.

Ранее 21 мая стало известно, что Пермь возглавила рейтинг самых матерящихся крупных городов России. Согласно результатам социологического опроса, в тройку лидеров также вошли Воронеж и Иваново. В первой десятке оказались Оренбург, Тамбов, Челябинск, Кемерово, Брянск, Ростов-на-Дону и Липецк. Москва и Санкт-Петербург оказались на 18-й и 23-й строчках соответственно. Исследователи опросили 3 тыс. человек в возрасте от 18 до 54 лет. Участникам задавали три вопроса: «Вы ругаетесь матом?», «Как часто вы ругаетесь матом?» и «Сегодня вы ругались матом?».

«Сама подоплека этих исследований, мне кажется, не правильна. Она рассчитана на скандальность. Я уверен, что везде в России примерно одинаково распространен мат. Он зависит от уровня образованности человека, от его внимания к своей культуре речи и от ответственного отношения к слову. Я этим занимаюсь, потому что это социальная проблема. Но в том ракурсе, в котором сейчас представляете, мне кажется, это очень поверхностно. Исследование не обнаруживает ничего, потому что нет городов ругательных и не ругательных. Все либо ругаются, либо нет. И не города, а каждый отдельный человек. Более того, иногда этот мат уместен, независимо от города. А иногда он, как дядя Миша у Довлатова в Пушкинском заповеднике, красноязычный. Вот это никогда социологические опросы не показывают», — сказал Мокиенко.

Лингвист отметил, что хоть и профессионально занимается исследованием русского мата, в своей речи обходится без него.

«Я мат не употребляю. Я его изучаю. Я работал токарем до университета. И там не говорил, но фиксировал его всегда как лингвист. А зачем его употреблять? Есть всегда возможность употребить синонимы», — добавил Мокиенко.